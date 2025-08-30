Samuel Giovane è un nuovo calciatore del Palermo / UFFICIALE
Il Palermo piazza l’ottavo colpo del calciomercato estivo 2025/26: si tratta di Samuel Giovane, duttile e giovane calciatore che arriva in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
Giovane, classe 2003, può risolvere diversi problemi al Palermo: parte certamente come una riserva, ma la sua duttilità potrà dare una mano a Inzaghi. In carriera ha giocato come centrocampista centrale ma anche come terzino ed esterno sinistro. Il che significa che può essere utilizzato sia come alternativa di Augello ma all’occorrenza anche tra i due di centrocampo.
Il comunicato
Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC le prestazioni sportive di Samuel Giovane. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. A Samuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.
