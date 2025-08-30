Palermo, i convocati di Inzaghi per il Frosinone: Bardi out, rientra Gomes

Confermata l’assenza di Bardi: il portiere, in seguito a un risentimento accusato in allenamento, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare al piede destro. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Buone notizie, invece, per Gomes, che torna tra i convocati e sarà regolarmente a disposizione. Convocato anche Nils Balaguss, portiere della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 63.