Palermo, i convocati di Inzaghi per il Frosinone: Bardi out, rientra Gomes
Il Palermo ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro il Frosinone, in programma questa sera, 30 agosto, alle ore 21:00 allo stadio “Barbera”.
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
La sventura Rodri Gomes spero sia ceduto.