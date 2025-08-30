​​

Palermo, i convocati di Inzaghi per il Frosinone: Bardi out, rientra Gomes

Il Palermo ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro il Frosinone, in programma questa sera, 30 agosto, alle ore 21:00 allo stadio “Barbera”.

Confermata l’assenza di Bardi: il portiere, in seguito a un risentimento accusato in allenamento, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare al piede destro. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Buone notizie, invece, per Gomes, che torna tra i convocati e sarà regolarmente a disposizione. Convocato anche Nils Balaguss, portiere della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 63.

I convocati

3 Augello

5 Palumbo


6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

