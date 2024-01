Palermo tra Cittadella e mercato: Tony Sperandeo ospite a “Rosaenero Web&Tv”

Archiviata la sosta e il mini ritiro a Torretta, il Palermo oggi tornerà in campo per l’allenamento e per preparare la prossima sfida contro il Cittadella. Intanto, si prosegue con la sessione di calciomercato e i tanti nomi che circolano nell’ambiente. L’obiettivo è sempre il primato e il secondo posto è lontano solo 3 punti.

A trattare questi e tanti altri temi la solita squadra: conduce il direttore Guido Monastra e partecipano i giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sul Palermo, con curiosità e immagini.

