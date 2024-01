Schira: “Il Palermo ha mostrato interesse per Belotti”

Andrea Belotti potrebbe tornare al Palermo? Molto difficile, ma secondo il giornalista Nicolò Schira la società rosanero avrebbe mostrato interesse per l’attaccante, in uscita dalla Roma.

La notizia, riportata su TuttoB, è che Palermo e Como sarebbero interessate a Belotti, che però non vuole ‘scendere’ in Serie B. L’attaccante potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato ma vorrebbe rimanere in massima serie.

Belotti è reduce da un paio di stagioni difficili, condizionate anche da diversi infortuni. Il ritorno a Palermo sarebbe suggestivo ma di difficile attuazione, anche perché la società rosanero cercherebbe un attaccante solo in caso di cessione di Soleri.

