Inzaghi: “Mercato? Sono soddisfatto. I giovani forti restano a Palermo”

Parla Pippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta 5-1 contro il Paradiso. Soddisfatto della prestazione della squadra, Inzaghi ha espresso apprezzamento anche per il lavoro svolto sul mercato, confermando l’arrivo imminente di un rinforzo importante: si tratta di Palumbo.

Quanto a Magnani, ha rassicurato tutti spiegando che si tratta solo di un leggero affaticamento dovuto ai carichi di lavoro. Sui giovani, Inzaghi è stato netto: resteranno tutti a Palermo. In particolare, ha sottolineato la fiducia riposta in Peda, Vasic e Corona, che a suo dire potranno essere protagonisti nella prossima stagione.

Sul piano tattico, ha dichiarato che, grazie alla versatilità dei giocatori a disposizione, la squadra è in grado di adattarsi a più moduli. Infine, parlando del reparto offensivo, ha elogiato i quattro centravanti a disposizione, definendoli tutti “fortissimi” e determinanti per il campionato che verrà.





ORE 19.55 – “Partita tosta ma grandi miglioramenti. Ho visto grande volontà e grande impegno. Non abbiamo ancora velocità ma mi sono piaciuti tutti. Sono molto soddisfatto. Loro andavano forti ma la risposta è ottima finora. Voglio arrivare al 16 agosto con le gambe cariche. Questa squadra può giocare in qualsiasi modo. Il 3-5-2 l’ho voluto provare perché questa squadra può farlo. Cambierà poco perché in avanti andremo sempre 3 su 3 in pressing, ma il vertice basso può servirci”.

ORE 19.56 – “Magnani solo acciaccato per il lavoro di questi giorni, non aveva senso rischiarlo”.

ORE 19.57 – “Peda rimane qui. Ha la mia stima. Può giocare ovunque e i giocatori forti li teniamo con noi senza dubbio”.

ORE 20.00 – “I giovani del Palermo sono forti. Perché mandarli altrove? Qui gioca chi mi da garanzie. Per sognare dobbiamo avere 20 giocatori forti. Parlo di Peda ma anche di Vasic e Corona. Mercato? Sono soddisfatto della società. A breve arriverà un altro giocatore importantissimo e duttile. L’ho voluto e la società mi ha accontentato”.

ORE 20.01 – “Ranocchia può fare tutto: deve convincersi lui. Può fare il play, il vertice basso completo o anche la mezz’ala. Deve mettere gas sulle gambe. Ci darà tante soddisfazioni ed ha la mia stima”.

ORE 20.02 – “I quinti mi stanno dando tante soddisfazioni. Abbiamo 4 quinti forti e ce li teniamo stretti. Pierozzi sembra già quello che ho allenato alla Reggina. Le Douaron? Può fare qualsiasi ruolo. Abbiamo 4 attaccanti fortissimi: due giocheranno e due entreranno sempre. Jeremy ha 15-20 gol nelle gambe. Lo vedo felice e sono sicuro che farà bene. Corona? Deve lavorare tanto ma può darci soddisfazioni”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI SHOW E TANTI GOL AL PARADISO

PALERMO, OUT MAGNANI

PALERMO, LUNGO COLLOQUIO TRA INZAGHI E CORONA