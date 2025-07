Palermo, lungo colloquio tra Inzaghi e Corona. “Mi fido di te” / VIDEO

Giacomo Corona è uno dei giocatori più chiacchierati in questo avvio di ritiro. Il giovane attaccante palermitano sta attirando l’attenzione grazie a gol, giocate di qualità e un atteggiamento sempre positivo. Impegno e dedizione gli stanno valendo l’affetto del pubblico e la considerazione dello staff tecnico. In molti, tra i tifosi, chiedono a gran voce la sua conferma in rosa.

Anche Inzaghi lo osserva con attenzione. Il tecnico rosanero, a fine allenamento, è solito fermarsi per colloqui individuali con i più giovani: ha iniziato con Peda e Vasic, oggi è toccato proprio a Corona. Dopo la rifinitura mattutina, l’allenatore si è trattenuto a lungo con lui.

Inzaghi lancia un segnale chiaro

Nel video pubblicato sulla pagina Facebook di Stadionews, si coglie un passaggio significativo del confronto tra i due. Inzaghi dice chiaramente a Corona: “Mi fido di te“. Una frase che pesa, un messaggio diretto che potrebbe anche preludere alla sua permanenza in prima squadra.





Il dubbio, come sempre con i giovani, è legato alla gestione del loro percorso: è meglio mandarli in prestito per garantirgli continuità o tenerli in rosa per farli crescere dall’interno, anche a costo di un minutaggio ridotto?

Corona, dal canto suo, vorrebbe giocare con maggiore regolarità, magari in un club di Serie B, ma al momento sono in corso valutazioni approfondite. Il pensiero di Inzaghi sarà determinante.

Primo test vero per il talento rosanero

Il ritiro sta confermando le potenzialità di Corona, che si sta imponendo come un attaccante interessante per caratteristiche e spirito. Ma per giudicarlo appieno sarà necessario vederlo all’opera in contesti più impegnativi, contro avversari di livello superiore.

Il banco di prova più significativo sarà proprio oggi: alle 17.30, il Palermo affronterà il Paradiso nella seconda amichevole in Valle d’Aosta. Un’occasione per mettere alla prova il giovane talento e capire se potrà davvero restare nel gruppo di Inzaghi.

