Palermo, cori durante il minuto di silenzio: arriva la multa del Giudice Sportivo

Ennesima multa per il Palermo. Il Giudice Sportivo della Serie B ha sanzionato la società rosanero, che si conferma – di gran lunga – il club più multato in Serie B, in seguito alla partita vinta 3 – 0 contro il Como.

Il Palermo è stato multato di 7mila euro “per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla Figc; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco otto fumogeni e nel recinto di giuoco tre fumogeni”.

I tifosi rosanero hanno protestato contro la decisione di non concedere l’autorizzazione per la coreografia. La Curva Nord 12 ha scelto anche di non cantare per i primi 15 minuti della gara contro il Como.

