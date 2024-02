Palermo, Corini convoca 24 giocatori per la gara col Bari

Eugenio Corini convoca 24 giocatori per la gara col Bari. Il tecnico può contare sulla rosa quasi al completo: gli unici due indisponibili sono Desplanches e Lucioni, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Rientra in lista Brunori, che aveva saltato la partita con il Catanzaro per squalifica. C’è anche Diakité, che va verso il debutto dal primo minuto.

ECCO LA LISTA

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

80 Coulibaly

