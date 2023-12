Palermo – Cremonese, le formazioni ufficiali

Eugenio Corini conferma in gran parte la formazione che ha pareggiato contro il Como. Il tecnico, per forza di cose, cambia in difesa e sceglie Ceccaroni dal primo minuto al posto dello squalificato Marconi. Graves rimane a destra, Mateju ancora in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 18)

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 6 Stulac, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio.

Allenatore: Corini.

*Mateju non sarà disponibile a causa di una gastroenterite.

CREMONESE (3-5-2): 22 Jungdal; 26 Antov, 5 Ravanelli, 15 Bianchetti (C.); 18 Ghiglione, 8 Collocolo, 19 Castagnetti, 37 Majer, 17 Sernicola; 20 Vazquez, 90 Coda.

A disposizione: 21 Saro, 7 Sekulov, 9 Ciofani, 11 Afena-Gyan, 13 Tuia, 14 Valzania, 32 Abrego, 33 Quagliata, 44 Lochoshvili, 74 Tsadjout, 77 Okereke, 98 Zanimacchia.

Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Maria Sole FERRIERI CAPUTI (Livorno)

AA1: Davide IMPERIALE (Genova)

AA2: Alessandro CIPRESSA (Lecce)

IV: Mauro GANGI (Enna)

VAR: Valerio MARINI (Roma 1)

AVAR: Francesco COSSO (Reggio Calabria)

