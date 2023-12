Sarebbe dovuto essere il nuovo Ronaldo | Ma non lo convocano nemmeno più: out fino a data da destinarsi

Il top player che milita in Serie A sembra essere sparito completamente. I tifosi sono preoccupati per la sua assenza prolungata.

Cristiano Ronaldo è giunto per la sua prima e unica volta in Serie A quando il 10 luglio del 2018 la Juventus lo acquistò per una cifra vicina ai 100 milioni di euro rivelandosi l’acquisto più costoso del nostro campionato.

Per aspettare il suo esordio abbiamo atteso il 18 agosto quando i bianconeri vinsero contro il Chievo Verona per 2-3. Per aspettare i suoi goal con la nuova maglia, ci sono volute tre giornate, precisamente alla quarta, in cui segnò una doppietta nella vittoria contro il Sassuolo.

Per il suo esodo in Champions League, invece, c’è stato da attendere fino al 19 settembre quando la Juventus giocò contro il Valencia e per lui non fu sicuramente una partita facile. Infatti, dopo circa mezz’ora, l’arbitro lo espulse e fu il primo cartellino rosso rimediato in 158 presenze in Champions League.

Il suo primo goal in questa competizione europea con la Juventus è arrivato contro il Manchester United il 7 novembre quando i bianconeri vinsero per 2-1. Durante il suo percorso a Torino durato fino al 2021 si è ritrovato a vincere due volte il campionato, due volte la Supercoppa italiana e infine la Coppa Italia.

Dal Manchester all’Arabia Saudita

Il 27 agosto del 2021, poi, il Manchester United lo acquistò su una base di 15 milioni di euro più 8 di bonus. Quando è stato in Italia, molti sono i giocatori che ne hanno tratto beneficio nell’avere un avversario così forte e valoroso come lui.

Ed è per questo che sono davvero tanti i talenti italiani che non hanno mai nascosto di ispirarsi a lui e al suo modo straordinario di giocare. Attualmente lui è in Arabia Saudita all’Al-Nassr dove ben sta dimostrando ancora una volta che il suo talento non sfiorisce mai nonostante l’età avanzi.

Niente Inter per Orsolini

C’è da dire che fra i migliori giocatori in quel ruolo del campo andrebbe parlato di Riccardo Orsolini che, secondo quanto riportato da calciomercato.com, non risulta tra i convocati per la partita di Coppa Italia che il Bologna dovrà affrontare contro l’Inter.

Il forte giocatore dei felsinei ha rimediato un infortunio nel momento migliore della sua stagione e, quando tornerà in campo, ritroverà una squadra che attualmente è in piena zona Champions League, ritrovandosi a sorpresa al quarto posto.