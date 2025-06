È ufficiale: il primo impegno del Palermo nella stagione 2025/26 sarà in Coppa Italia, in trasferta contro la Cremonese. I rosanero attendevano l’esito della finale playoff di Serie B per conoscere l’avversaria dei trentaduesimi, e la vittoria per 2 – 3 della squadra di Stroppa contro lo Spezia ha sciolto ogni dubbio.

La Lega Serie A ha confermato il tabellone della Coppa Italia, collocando il Palermo nella parte sinistra del quadro. In base al ranking utilizzato per la composizione, i rosa giocheranno in trasferta, allo stadio “Zini” di Cremona. La data e l’orario del match verranno annunciati prossimamente.

La formula prevede una qualificazione diretta ai sedicesimi per la squadra che segna più reti nei 90 minuti. In caso di pareggio, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari. La vincente affronterà al turno successivo una tra Udinese e Carrarese.





L’ultimo incrocio tra le due squadre allo “Zini” risale alla terza giornata dello scorso campionato: il Palermo ottenne la prima vittoria grazie a un gol di Insigne, dopo due sconfitte iniziali. Al ritorno, al “Barbera”, i grigiorossi ribaltarono il risultato imponendosi 2 – 3 in una rimonta amarissima per la squadra di Dionisi.

Palermo nella posizione 28 del tabellone, Cremonese nella 20

