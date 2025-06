Serie D, Poule Scudetto: la finale sarà Siracusa – Livorno

Il Siracusa conquista l’accesso alla finale della Poule Scudetto di Serie D, dove ad attenderlo ci sarà il Livorno per decretare la squadra campione d’Italia della categoria. Dopo il 3 – 2 ottenuto nella gara d’andata al “Nicola De Simone”, gli uomini di mister Turati hanno completato l’opera anche in trasferta, battendo l’Ospitaletto per 0 – 2 nella semifinale di ritorno disputata al “Gino Corioni”.

A firmare il successo degli aretusei sono stati Maggio, autore di un gran sinistro all’angolino al 19’, e Manuel Sarao, che ha chiuso i conti al 94’ trasformando un calcio di rigore. Prestazione solida e matura quella del Siracusa, che ha amministrato il vantaggio con intelligenza, creando occasioni in maniera continua.

Il grande appuntamento è ora fissato per domenica 8 giugno, con la finale contro il Livorno (sede ancora da stabilire). I toscani si sono guadagnati la finale superando il Bra sia all’andata che al ritorno, con risultati netti (2 – 1 e 1 – 4). Per il Siracusa sarà la chance di completare una stagione già esaltante con un traguardo importante.





LEGGI ANCHE

PALERMO, SI RIPARTE DA BRUNORI E POHJANPALO