Il Palermo lancia un sospiro di sollievo e vede di cambiare il meno possibile in vista del Parma. I suoi infortunati sono sulla via del recupero (a parte Elia) e Corini potrebbe addirittura pensare di confermare gran parte della squadra che ha vinto in casa col Modena.

Quello che fa ben sperare è il recupero di Francesco Di Mariano (qui le sue condizioni): il calciatore – secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia – si è concesso un allenamento palla al piede e potrebbe già tornare in gruppo oggi o nell’ultima sessione di allenamento.

I progressi sono tangibili e l’allenatore spera di avere Di Mariano sabato, anche in extremis. Intanto, ha preso il suo posto durante le preparazioni Vido: sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Un ruolo che l’ex Atalanta conosce dai tempi della Cremonese.

Il Parma, invece, dovrà affrontare invece diverse assenze: tredici elementi, tra cui Buffon e Chichinzola in porta. Al loro posto il 21enne Corvi. Mancherà Oosterwolde in difesa (squalificato) e a centrocampo si studia il possibile arretramento dell’ex Palermo Vazquez che sostituirebbe i mediani crociati che non scenderanno in campo. Si punta anche al recupero di Inglese: per lui 4 reti in campionato.

