MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Piena fiducia a Rinaudo che è a Manchester per puntellare la situazione in ottica mercato. La priorità, sottolineata anche dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, è quella di intervenire sull’organico prendendo un esterno destro che possa sostituire l’infortunato Elia “la cui assenza – scrive il Giornale di Sicilia – perdurerà per l’intera stagione, salvo sorprese”.

Rinaudo e la proprietà City valutano i profili. Un suo sostituto, però, creerà un effetto a catena: l’infortunio di Elia non permette al club rosanero di liberare un posto nella lista degli over 18, quindi, o il Palermo punterà su un altro under o dovrà far spazio alle cessioni o alle esclusioni.

Lancini è tra i papabili, ha un contratto che scade a giugno. Ma ci sarebbero anche Damiani e Soleri che non scendono in campo dalla sfida col Sudtirol. Infine il capitolo rinnovi, con sette contratti (tra cui quelli di Broh, Marconi e Valente) in scadenza nel 2023.