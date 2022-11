MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Per Cristian Zaccardo Palermo – Parma non sarà una gara come le altre. “No, non lo era neanche quando giocavo”, le parole rilasciate al Giornale di Sicilia sulla prossima sfida di campionato.

L’ex difensore, attualmente operatore di mercato, torna con la mente al passato. “Un gol l’ho segnato al Parma da giocatore del Palermo e uno l’ho fatto a rosa quando giocavo a Parma”. Zaccardo parla degli anni passati in rosanero (quattro) e tra i crociati (tre). “Le annate più belle della mia carriera le ho fatte lì, spero di rivedere entrambe in A”.

“Il Parma lo vedo più avanti, ha l’obiettivo di tornare su immediatamente e non hanno molto tempo a disposizione. Il Palermo può progettare ma spero che possa farcela il prima possibile. I tifosi sono impazienti di tornare agli anni d’oro, ricchi di emozioni in cui si giocava in A. Daranno una spinta in più”, conclude.