GdS – “Palermo, Dionisi ha l’undici titolare”, “Gomes, Verre e Le Douaron inseguono”

Adesso pare che i tentativi siano finiti e che Dionisi abbia trovato il suo undici titolare. Contro il Mantova non dovrebbero esserci dubbi: dentro Blin a centrocampo e tutti i nuovi acquisti (Pohjanpalo, Magnani, Audero), cosi da replicare la formazione dell’ultimo incontro con lo Spezia.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che spiega come la squadra abbia retto l’avanzata bianconera per 90 minuti nonostante il pareggio finale. L’unico dubbio riguarda Nikolaou, con Baniya e Ceccaroni che al momento rappresentano una garanzia.

Le nuove certezze di modulo, però, fanno soffrire alcuni interpreti prima fedelissimi dell’allenatore e ora impiegati col contagocce e in cerca di spazio. Si tratta di Gomes che sta patendo il reinserimento di Blin, così come Verre. In avanti Le Douaron passa in seconda fila dopo l’arrivo di Pohjanpalo.