Palermo – Mantova, trasferta vietata ai tifosi lombardi. Chiuso il settore ospiti

Attraverso un comunicato, il Mantova ha confermato che il Questore di Palermo ha vietato la trasferta per tutti i residenti della provincia in occasione di Palermo – Mantova.

La partita valevole per la 26a giornata di campionato si giocherà al “Renzo Barbera”: in quell’occasione il settore ospiti sarà chiuso per decisione del questore di Palermo.

La decisione è stata presa in considerazione della determinazione nr 5 del 5 febbraio 2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.





IL COMUNICATO

In data 10 febbraio 2025, il Questore di Palermo, accogliendo le considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (determinazione nr 5 del 5 febbraio 2025), ha disposto IL DIVIETO DI VENDITA DEI TAGLIANDI PER TUTTI I SETTORI DELLO STADIO BARBERA AI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA per la gara Palermo-Mantova in programma domenica 16 febbraio alle ore 15.00. Chiuso al pubblico l’intero settore ospiti.