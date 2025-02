Colantuono: “L’allenatore è l’anello debole. Ringrazierò sempre Zamparini e Gaucci”

Parla Stefano Colantuono. L’ex allenatore della Salernitana ha parlato a Tuttomercatoweb.com di diversi temi, tra i quali la sua ultima esperienza ai granata (è stato chiamato a campionato in corso per poi andare via alcune partite dopo), ma anche del suo parere sulla figura dell’allenatore.

“Ho deciso io di fare un passo indietro – afferma Colantuono -. Sono e sarò sempre legatissimo a Salerno e alla Salernitana. Sono convinto che la squadra riuscirà a centrare l’obiettivo. Anzi, ce la faremo”.

Sul mestiere dell’allenatore: “È da sempre l’anello debole nel mondo del calcio, perché è più semplice cambiare un allenatore che rinnovare profondamente la squadra. Posso dire che l’esonero, in particolar modo se giovane, può essere anche un momento di crescita”.





“soprattutto quando hai, com’è accaduto a me, la possibilità di misurarti con presidenti come Gaucci e Zamparini. Due persone che ringrazierò per sempre per ciò che mi hanno lasciato”