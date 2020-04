È morto all’età di 81 anni Piero Gratton, uno dei più famosi designer italiani, autore di alcuni dei più belli stemmi mai disegnati per squadre di calcio. Tra questi c’è anche l’aquila rosanero, utilizzato dal Palermo dal 1979 al 1986 e riutilizzato dal 2015 al 2017 per la terza maglia.







Gratton disegna per il marchio Pouchain loghi iconici come il lupetto della Roma, rimasto sul petto dei giallorossi dal 1978 fino alla stagione 1996-97, ma anche il galletto del Bari e lavora ad altri loghi zoomorfi come quelli di Ascoli, Cesena e Pescara.

Gratton è stato anche il padre dell’Aquila stilizzata della Lazio, utilizzata dai biancocelesti tra il 1979 e il 1982. Tra i suoi lavori, inoltre, anche il logo di Euro ’80 e quello della UEFA, disegnato nel 1983.

