Palermo femminile, Chiara Dragotto al corso sui diritti delle donne nello sport

Questa mattina, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, l’attaccante del Palermo Women, Chiara Dragotto, ha partecipato a un corso di formazione professionale sul rispetto dei diritti delle donne nello sport, moderato dal giornalista Paolo Vannini. L’incontro ha sottolineato l’importanza della parità di genere e del riconoscimento del ruolo femminile nel panorama sportivo.

Dragotto, classe 1992, è una figura di spicco nel calcio femminile palermitano. Con oltre 100 gol in carriera con la maglia del Palermo Women (precedentemente Ludos), è stata capitana, leader e capocannoniere, contribuendo in modo decisivo alla storica promozione in Serie B. Dopo un temporaneo addio lo scorso agosto, in cui aveva espresso su Instagram la gratitudine per le emozioni vissute con il club, le strade di Dragotto e del Palermo si sono nuovamente incrociate.

Oltre al suo impegno sul campo, Dragotto è laureata in Scienze Motorie e svolge il ruolo di istruttrice di calcio di base presso la Scuola Calcio “Piccoli Amici”. La sua partecipazione al corso di formazione evidenzia la sua dedizione non solo al gioco, ma anche alla promozione dei diritti delle donne nello sport, rappresentando un esempio positivo per le giovani atlete e per l’intera comunità sportiva.





