Cosenza, esonerato Alvini: fatale la sconfitta col Palermo

Il Cosenza ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la pesante sconfitta per 0 – 3 contro il Palermo nell’ultimo turno di campionato. Il club calabrese ha esonerato l’allenatore Massimiliano Alvini, ormai da giorni in bilico, con la squadra che continua a occupare l’ultima posizione in classifica, distante otto punti dalla zona playout. La decisione era nell’aria e si è concretizzata dopo l’ennesima prestazione deludente della stagione.

Nella mattinata del 26 febbraio, Alvini si era comunque presentato allo stadio per dirigere l’allenamento, ma poco dopo ha lasciato l’impianto. Secondo quanto riferito da uno dei suoi più stretti collaboratori, il tecnico ha preso atto di una situazione ormai compromessa, con la squadra stessa che aveva smesso di seguirlo. La società ha ritenuto necessario un cambiamento immediato per provare a dare una scossa in vista del finale di stagione e alimentare le speranze di salvezza, ormai ridotte al minimo.

Nell’attesa di una scelta definitiva, la panchina è stata affidata temporaneamente a Nicola Belmonte, attuale allenatore della formazione Primavera. Nonostante qualche perplessità da parte del direttore sportivo Delvecchio, il club ha optato per la soluzione interna, che era già la strada preferita dal presidente e dall’amministratore unico. Anche in questo caso, come accaduto nel mercato di gennaio, ha prevalso la linea societaria.





La direzione sembra ormai chiara: il Cosenza ripartirà da Belmonte per provare a invertire la rotta. Resta da capire se si tratterà di una soluzione provvisoria o se l’ex difensore avrà l’opportunità di guidare la squadra fino al termine della stagione.

