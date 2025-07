Ritiro Palermo, 16° giorno: la seduta mattutina / LIVE

ORE 11.37 – Pohjanpalo, Brunori, Palumbo e Ceccaroni (tripletta) i marcatori della partitella a tema.

ORE 11.28 – Il gruppo continua la seduta con una serie di allunghi, mentre Pierozzi e Bani si staccano per svolgere un lavoro personalizzato.

ORE 11.20 – Si può segnare solamente di prima. Lund si stacca dal gruppo per fare un lavoro differenziato.





ORE 11.18 – Partitella a tema 6 contro 6: in rosa Di Bartolo, Squillacioti, Vasic, Pohjanpalo, Ranocchia, Ceccaroni. In arancio, invece, Brunori, Palumbo, Gomes, Bani, Nicolosi, Desplanches.

ORE 11.09 – Gomis non è in campo con il resto dei compagni, per lui lavoro personalizzato in palestra.

ORE 10.59 – Continua la corsa per chi ieri ha giocato 60 minuti.

ORE 10.52 – Dopo alcune esercitazioni sui passaggi al volo e colpi di testa, i rosa si dedicano a scambi veloci in spazi ridotti, con l’utilizzo delle sponde.

ORE 10.48 – Lavoro con il pallone per chi ieri ha giocato solo mezz’ora, mentre giri di campo per chi è rimasto in campo almeno 60 minuti.

ORE 10.40 – Attivazione muscolare per i rosa, con Augello, Peda, Gyasi, Le Douaron, Corona, Segre, Blin e Di Francesco impegnati, in questa fase, in un lavoro differenziato.

ORE 10.38 – Inizia l’allenamento. Lund, Magnani e Pierozzi tornano ad allenarsi con i compagni.

Dopo l’amichevole vinta 1 – 0 col Bra, il Palermo scende subito in campo per la seduta mattutina nel sedicesimo giorno di ritiro in Valle d’Aosta. A partire dalle ore 10.30 la diretta testuale su Stadionews.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA SQUADRA PRENDE FORMA

PALERMO, CHI È MATTIA BANI