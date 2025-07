Palermo, la squadra prende forma: adesso caccia agli under

Il Palermo ha completato le operazioni più importanti del proprio mercato. Dopo l’arrivo di Pippo Inzaghi sulla panchina rosanero, la dirigenza si è mossa con prontezza per mettere a disposizione del nuovo tecnico una rosa competitiva sin dal ritiro in Valle d’Aosta.

Vanno interpretati in quest’ottica gli arrivi di Augello, Gyasi, Palumbo e Bani: quattro innesti di spessore ed esperienza, fortemente voluti da Inzaghi perché perfettamente funzionali al suo sistema di gioco.

Inzaghi: “Il più è fatto”

A confermare il buon esito della prima fase di mercato è stato lo stesso Inzaghi, al termine dell’amichevole contro il Bra: “Siamo arrivati in ritiro con la rosa quasi al completo. Abbiamo preso giocatori forti e pronti. Starà a me adesso capire se ci sarà bisogno di altro. Il più comunque è fatto e adesso tocca a noi dimostrare“.





Parole che riflettono una strategia chiara: adesso si apre una fase di osservazione, nella quale sarà lo stesso tecnico a valutare se e dove intervenire ulteriormente.

L’attenzione, però, si sposterà inevitabilmente sui profili under, considerando che la lista degli over è già piena – anche se in attesa delle cessioni di Saric e Verre, ormai fuori dal progetto tecnico.

Occhi su profili giovani

Il reparto difensivo è il primo osservato speciale. Con Bani già destinato a essere uno dei pilastri, si cerca un’alternativa giovane a Ceccaroni. Sul taccuino del ds Osti restano due nomi in particolare: Davide Veroli (classe 2003, di proprietà del Cagliari) e Nosa Obaretin (classe 2003, Milan).

Due profili interessanti, strutturati fisicamente e con margini di crescita, perfettamente in linea con le esigenze tecniche e anagrafiche. Parallelamente, grande attenzione sarà riservata anche alla porta. Gomis ha ben impressionato in ritiro e Inzaghi non esclude di poterlo promuovere titolare, a patto che il portiere ghanese continui a offrire certezze sia dal punto di vista fisico che prestazionale.

Tuttavia, la ricerca di un numero uno non è da escludere: la pista che porta a Klinsmann resta aperta e l’estremo difensore del Cesena continua a essere monitorato con interesse.

Nel caso si decidesse di puntare su Gomis come primo portiere, la società – d’accordo con Inzaghi – valuterà se affiancargli un secondo d’esperienza o un giovane profilo, soprattutto in vista della sempre più probabile partenza di Desplanches.

