Mattia Bani è un nuovo giocatore del Palermo / UFFICIALE

Il Palermo ha ufficializzato l’acquisto del centrale difensivo Mattia Bani, in arrivo dal Genoa a titolo definitivo. Il difensore classe 1993 arriva a contribuire all’organico difensivo del Palermo con la sua esperienza maturata in Serie A e B nei club come Chievo, Bologna, Parma e soprattutto Genoa.

Bani è già arrivato a Chatillon e sarà subito a disposizione di Filippo Inzaghi: il suo acquisto rappresenta un grande balzo in avanti per la difesa rosanero, che al momento in ritiro sta dando spazio ai giovani.

Il comunicato

Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Genoa CFC le prestazioni sportive di Mattia Bani. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.





LEGGI ANCHE

PALERMO – BRA, LA CRONACA DEL MATCH

SORRENTINO: “IL PALERMO È LA PIÙ FORTE DELLA SERIE B”

MIRRI: “ABBONATI? PALERMO PUÓ TUTTO”