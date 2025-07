Sorrentino: “Il Palermo è la più forte della Serie B. Desplanches? Vada a giocare”

Parla Stefano Sorrentino. Il direttore tecnico del Bra ed ex portiere e capitano dei rosa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, sia sul Palermo che sull’amichevole tra i due club.

“Sono avversario del Palermo solamente in questi 95′ di partita – afferma -, avete visto l’affetto che c’è tra me e la gente. Per fortuna oggi è un’amichevole, spero di non incontrare mai i rosa quando le partite conteranno”.

“Il Palermo in questo momento è la squadra più forte della Serie B per nome, blasone, staff tecnico e giocatori – dice Sorrentino . E’ giusto che torni in Serie A il prima possibile. Per Inzaghi parla il curriculum, hanno scelto il migliore in circolazione, è quello giusto per riportare il Palermo in Serie A”.





Sui portieri: “Desplanches deve andare a giocare il prima possibile, a 20 anni non si può guardare gli altri. Io neanche a 40 anni guardavo gli altri giocare, deve fare esperienza, gli do questo consiglio da fratello maggiore. Gomis bisogna vedere come si riprende dall’infortunio ma non lo scopriamo certamente oggi”.

