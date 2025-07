Palermo – Bra, la diretta testuale del match / LIVE

Penultima amichevole per il Palermo di Inzaghi: i rosanero sfidano il Bra, formazione neopromossa in Serie C. Segui la diretta testuale della partita su Stadionews a partire dalle 17.30.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 17.30)

Palermo (3-4-2-1) – 1 Gomis, 23 Diakité, 29 Peda, 18 Avena; 11 Gyasi, 28 Blin, 8 Segre, 33 Augello; 21 Le Douaron, 7 Di Francesco; 31 Corona.

A disposizione: 22 Desplanches, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni, 80 Squillacioti.





Allenatore: Inzaghi

Bra (3-5-2) – 1 Franzini, 4 Cannistrà, 5 Chiesa, 6 Sganzerla, 7 Giallombardo, 8 Tuzza, 13 Morleo, 15 Campedelli, 10 Pautassi, 21 Minaj, 24 Sinani.

A disposizione: 12 Menicucci, 2 Cucciniello, 3 Rotteinsteiner, 11 Rosa, 14 Lionetti, 16 Sandrini, 18 Chianese, 19 Rabuffi, 20 Chiabotto, 17 Sammouini, 23 Dimatteo, 26 Miculi, 27 Aloia.

Allenatore: Nisticò

