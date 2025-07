Inzaghi: “Mercato? Il più è fatto. Siamo una squadra speciale”

ORE 19.43 – “Prima di iniziare mi stringo attorno al Bari per la tragedia accaduta a Verreth. Una situazione che non auguro a nessuno e che un genitore non merita di provare. Condoglianze alla famiglia”.

ORE 19.44 – “Le gambe erano pesanti ma sono molto contento. Abbiamo dato minutaggio a tutti. Mi piacciono spirito e voglia di questi ragazzi. Bani? Era il capitano del Genoa. Fin dal primo giorno abbiamo pensato potesse darci una mano e la società ha fatto l’ennesimo sforzo. Sapere che giocatori lasciano la Serie A per venire a Palermo deve rafforzare il pensiero che siamo una squadra speciale”.

ORE 19.46 – “Anche ieri abbiamo corso tanto. Siamo stati sempre nella metà campo avversaria e abbiamo pressato forte. Potevamo fare qualche gol in più ma va bene così. Il 9 agosto abbiamo una partita importante e ci teniamo a fare bella figura. Valuto bene la prestazione di tutti, che hanno messo 90 minuti nelle gambe. Stanno quasi tutti bene e chi non ha giocato sta solamente gestendo”.





ORE 19.47 – “Noi stiamo mettendo dentro quello che possiamo. Stiamo allenando le gambe per fare ciò che chiedo per tutta la partita. Per me non esistono titolari e conto su tutta la rosa”.

ORE 19.48 – “I giovani stanno facendo bene ma giocheranno in primavera. Avena è quello più pronto. Peda, Vasic e Corona sono quelli che devono dimostrare il massimo: stanno facendo un ottimo ritiro” .

ORE 19.49 – “Ringrazio il Bra per essere venuto. Sapevo giocasse bene e andasse forte a pressare. Siamo arrivati in ritiro con la rosa quasi al completo. Abbiamo preso giocatori forti e pronti. Starà a me adesso capire se ci sarà bisogno di altro. Il più comunque è fatto e adesso tocca a noi dimostrare”.

ORE 19.51 – “La piazza è con noi e ha messo da parte gli ultimi anni. Dovremo essere bravi a conquistarci ciò che stiamo dando. Non abbiamo ancora fatto nulla. Sappiamo che avere uno stadio così è qualcosa di unico e per noi deve diventare un’arma vincente”.

