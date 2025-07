Palermo, ecco Mattia Bani: chi è il nuovo difensore rosanero

Mattia Bani è il quarto acquisto del Palermo del calciomercato estivo 2025/26. Il difensore è stato ufficializzato durante l’amichevole contro il Bra, con l’occasione ha già salutato i tifosi con un giro di campo durante l’intervallo. Un colpo dalla Serie A (2 milioni circa al Genoa) che alza di molto il livello della difesa rosanero.

Le caratteristiche di Bani

Mattia Bani è un difensore centrale classe 1993 dalla struttura fisica imponente. Alto quasi un metro e novanta, i suoi centimetri gli consentono di eccellere nel gioco aereo sia in fase difensiva che offensiva. Bani è stato anche un fattore sui calci piazzati, in carriera ha segnato 11 gol di cui 4 col Bologna e altri 4 col Genoa.

La carriera di Bani

Bani, nativo di Borgo San Lorenzo, un comune in provincia di Firenze, si mette in mostra in Serie D e C con le maglie di Fortis Juventus, Reggiana e Pro Vercelli per poi venire notato dal Chievo Verona, che lo acquista nel 2016 dandogli l’opportunità di esordire in Serie A.





La sua carriera prosegue con il trasferimento al Bologna nel 2019, dove riesce a trovare continuità e collezionare presenze importanti nella massima serie. Infine passa al Genoa dove rimane per 5 anni (in mezzo anche un prestito al Parma) e risulta protagonista dei campionati in Serie A e anche della promozione raggiunta dalla B alla A nel 2023.

Un braccetto da Serie A per Inzaghi

Il Palermo rinforza in maniera decisiva la difesa: Bani verrà utilizzato come braccetto di destra della retroguardia che schiererà Filippo Inzaghi, alzando di gran lunga il livello in un reparto che ha molto sofferto nell’ultima stagione.

