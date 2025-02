Antonini: “Taranto escluso, Messina penalizzato: è tutta una buffonata”

Quattro club di Serie C hanno ricevuto dalla Procura la comunicazione di chiusura delle indagini, a seguito degli accertamenti della Covisoc sul mancato rispetto della scadenza del 17 febbraio. Il procedimento si è svolto in modo accelerato, segnalando irregolarità amministrative che potrebbero avere conseguenze significative sulla classifica e sulla partecipazione al campionato.

La situazione più critica riguarda il Taranto, accusato di recidiva per non aver rispettato anche la scadenza del 16 dicembre. Questo potrebbe portare alla sua esclusione dal torneo. Anche la Turris è sotto esame, con accertamenti ancora in corso, ma il rischio di estromissione rimane alto. La Lega Pro sta valutando il rinvio delle loro partite in programma per venerdì e sabato, in attesa di chiarimenti definitivi.

Entro la fine della settimana, anche Lucchese, Messina e Triestina saranno deferite, ma per loro le conseguenze dovrebbero essere meno gravi. È prevista una penalizzazione per ogni deferimento. La Lucchese non ha pagato stipendi e contributi, mentre Messina e Triestina hanno omesso solo il versamento dei contributi. L’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale è fissata per il 7-8 marzo, quando verranno stabilite le sanzioni definitive.





Sul tema si è espresso anche il patron del Trapani, Valerio Antonini, che ha commentato duramente la situazione su X. Il club granata, con la probabile esclusione dal campionato di Turris e Taranto, perderebbe 10 punti in classifica. “Taranto escluso. Messina da 4 a 6 punti penalizzazione. Turris ancora in decisione Queste sembrano essere le decisioni. Oltre a spiacevoli problemi di Triestina e Lucchese. A suo tempo già penalizzate altre squadre, tra cui il Catania. Il nostro girone, di fatto, è completamente falsato“, scrive Antonini.

“Invierò una richiesta formale per avere copia delle fideiussioni emesse a suo tempo da queste società (quelle che attualmente sono in crisi) e i parametri di bilancio con cui sono state iscritte al campionato e mantenute sino ad oggi. È evidente che questa situazione manderà il campionato in tilt. Un campionato senza senso, con squadre senza soldi mantenute senza motivo, Under 23 senza ratio visto che giocano quasi quarantenni. Vergognoso, sono nauseato. È tutta una BUFFONATA“, conclude.

