L’amico storico di Sarri: “Ecco quale squadra sogna di allenare”

Maurizio Sarri è uno degli allenatori più ricercati in vista della prossima stagione. Il tecnico, attualmente senza squadra, in una recente intervista ha affermato di voler tornare solo per un “grande progetto”. Uno dei suoi amici storici, Aurelio Virgili, ha rivelato quella che secondo lui è la squadra dei sogni per Sarri.

“L’idea di allenare la Fiorentina è per lui un sogno antico. C’è più di qualcosa che lo lega alla maglia viola. Mi ha sempre chiesto di non dirlo perché in altre piazze potrebbero ‘ucciderlo’. Che sia però l’uomo che potrebbe dare una strambata alla Fiorentina è una cosa banalissima e comprensibile da parte di tutti”, afferma Virgili in un’intervista per Radio FirenzeViola.

“Maurizio, lo dico per esperienza personale, è anche un grande conoscitore di calciatori. Non ha pretese da un punto di vista del mercato – continua – . Lo vedo bene da tutte le parti perché ha fatto bene dappertutto. Il curriculum parla chiaro, non è una forma di simpatia o fissazione”.





