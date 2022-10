MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Scontro diretto del proprio girone ma anche match in primo piano dell’intera giornata di Serie C femminile. Palermo e Lecce Women si affronteranno nella sesta giornata di campionato e godranno del “palcoscenico” della diretta streaming.

Per l’occasione il match (scontro diretto tra capolista e terza in classifica del girone C – divise da tre punti) sarà infatti prodotto per la messa in onda su Eleven Sports, con diretta streaming sul canale ELEVEN della LND (qui il link shorturl.at/jyIOZ).

Il nuovo turno si aprirà sabato 15 ottobre con i due anticipi del Girone A Real Meda-Orobica Bergamo (ore 15.30), Spezia-Azalee Solbiatese (ore 16), mentre domenica Cosenza-Trastevere (C, ore 14) e Su Planu-Independiente Ivrea (A, ore 14.30) anticiperanno le sfide con calcio d’inizio alle ore 15.30. Nel Girone A a 15 squadre riposa il Fiammamonza.

SERIE C – 6ª Giornata: match e designazioni arbitrali

Girone A: domani Real Meda-Orobica Bergamo (Bellò di Castelfranco Veneto), Spezia-Azalee Solbiatese (Mancini di Pistoia); domenica Vittuone-Lucchese (Moncalvo di Collegno), Freedom-Pinerolo (Dasso di Genova), Pro Sesto-Pavia (Migliorini di Verona), Su Planu-Independiente Ivrea (Albano di Venezia), Pontedera-Angelo Baiardo (Dini di Città di Castello)

Girone B: Bologna-Riccione (Ammannati di Firenze), C.S. Lebowski-Orvieto (Di Mario di Ciampino), Jesina-Lumezzane (Cavacini di Lanciano), Meran Women-Rinascita Doccia (D’Agnillo di Vasto), Portogruaro-Sambenedettese (Zini di Udine), Triestina-Padova (Caresia di Trento), Venezia 1985-Villorba (Cortale di Locri), Vicenza-Venezia Fc (Ismail di Rovereto)

Girone C: Chieti-Grifone Gialloverde (Spina di Barletta), Frosinone-Cantera Adriatica Pescara (Criscuolo di Torre Annunziata), Independent-Res Women (Aurisano di Campobasso), Palermo-Lecce Women (Bernardini di Ciampino), Matera-Crotone (Acquafredda di Molfetta), Cosenza-Trastevere, Roma Calcio Femminile-Sant’Agata (Di Loreto di Terni), Vis Mediterranea-Salernitana (Velocci di Frosinone)