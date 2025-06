Palermo Women, il campionato finisce con un brutto ko: il Trastevere vince 0 – 5

Il Palermo femminile chiude il campionato con una brutta sconfitta casalinga. La squadra guidata da Rosalia Pipitone ha perso 5-0 contro il Trastevere Women nella gara valida per la 30ª giornata del Campionato Serie C Femminile.

Le rosanero, che hanno ospitato la squadra che ha vinto il girone C di Serie C venendo promossa in Serie B, ha subito le reti di Tarantino (tripletta, 26’, 43’, 53’), Rubano (51’) ed Esposito (77’).

La stagione del Palermo non è però finita con l’ultima giornata di campionato: le rosanero sono in semifinale di Coppa Italia Serie C insieme al Real Meda, allo Spezia e al Frosinone.