Trapani, si è chiusa la stagione: finiti gli allenamenti al “Provinciale”

Con la conclusione degli allenamenti al “Provinciale”, si chiude ufficialmente la stagione del Trapani. Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai playoff, il tecnico Aronica – su decisione del presidente Antonini – ha guidato le sedute sul campo fino all’inizio di giugno, costringendo la squadra a restare al lavoro nonostante il campionato fosse già finito.

Intanto, la società granata è già al lavoro per programmare la prossima stagione: nei prossimi giorni sono previsti colloqui individuali con i giocatori per valutare chi resterà e su quali profili puntare per rinforzare l’organico.

Il Trapani saluta così il campo, ma non si ferma. La pausa estiva sarà breve, e dietro le quinte è già cominciata la fase di pianificazione, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato con ambizioni chiare e basi solide.





LEGGI ANCHE

PALERMO, SI RIPARTE DA BRUNORI E POHJANPALO