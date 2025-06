Spalletti: “Acerbi non ha risposto alla convocazione, ne prendiamo atto”

Francesco Acerbi non prenderà parte alle prossime gare di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldavia. A comunicarlo è stato il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa che precede le due sfide.

“Acerbi non ha risposto alla convocazione. Ha ripensato a quanto accaduto attorno a lui. Io lo avevo chiamato per quello che ha dimostrato recentemente, ma bisogna prenderne atto. Al momento non lo sostituiremo. Dobbiamo ancora approfondire la situazione con calma e serenità”, ha spiegato il ct azzurro.

Spalletti ha poi aggiunto: “A me interessa andare a giocare. Con uno come Acerbi avevo parlato prima, ci sono stati messaggi e telefonate. Stamattina mi ha scritto dicendomi che non parteciperà, io gli ho risposto e poi abbiamo parlato al telefono. Si va avanti. Ci sono tanti giocatori meritevoli”.





