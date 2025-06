Pisa, aumentano le idee per il post-Inzaghi: tra le ipotesi anche Giampaolo

Si allarga il toto-allenatori per il Pisa. Dopo le notizie già note di interessamenti per Vanoli, c’è un nuovo nome sul taccuino della dirigenza toscana per il post-Inzaghi, il cui futuro potrebbe essere a Palermo.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, tra le ipotesi per la panchina del Pisa spunta anche il nome di Marco Giampaolo. Reduce da una salvezza significativa conquistata con il Lecce, il tecnico non ha ancora garanzie sulla sua permanenza in Salento per la prossima stagione.

Nel frattempo, il casting per il nuovo allenatore proseguirà nei prossimi giorni, in attesa che venga chiarito definitivamente il futuro di Inzaghi. La dirigenza nerazzurra valuterà con attenzione ogni profilo, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e centrata sull’obiettivo minimo della salvezza, nella stagione del grande ritorno in Serie A, atteso da ben 37 anni.





