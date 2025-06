Lazio, tutto fatto per il ritorno di Sarri: manca solo la firma

Maurizio Sarri è sempre più vicino al ritorno sulla panchina della Lazio. La conclusione dell’accordo è ormai una questione di dettagli. Per il tecnico 66enne si tratterebbe di una seconda avventura con i biancocelesti, dopo il primo ciclo tra giugno 2021 e marzo 2024, durante il quale ha guidato la squadra in 137 partite.

Oggi, 1 giugno 2025, è previsto un nuovo incontro tra Sarri e la dirigenza laziale per definire gli ultimi aspetti della trattativa. Le firme sono attese per lunedì 2 giugno. L’accordo prevede un contratto biennale da 2,8 milioni di euro a stagione, con un’opzione automatica per un terzo anno al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

La Lazio punta sull’esperienza di Sarri per rilanciarsi in chiave europea, dopo una stagione deludente sotto la guida di Marco Baroni, con cui il club ha chiuso il rapporto dopo appena un anno. Nei suoi due campionati precedenti alla guida dei biancocelesti, Sarri ha conquistato un quinto posto e una qualificazione in Champions League da secondo in classifica: risultati che confermano come possa essere l’uomo giusto per riportare la Lazio nell’Europa che conta.





