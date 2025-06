Iachini pronto a tornare in pista: “Cerco il progetto giusto”

Parla Beppe Iachini. Il tecnico marchigiano è intervenuto ai microfoni di TMW per affrontare diversi argomenti, tra cui il suo futuro. Dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Bari, terminata nell’aprile 2024 con un esonero dopo appena due mesi, Iachini è alla ricerca di una nuova opportunità.

“Sono pronto a valutare e capire cosa può emergere, l’importante è non sbagliare – ha dichiarato -. Cerco il progetto giusto. Sono stato contattato da diverse squadre, sia in Serie A che in B, ma per un motivo o per un altro le cose non si sono concretizzate”.

L’allenatore ha poi rivelato di essere stato vicino a tornare in panchina: “Sono stato molto vicino ad alcune squadre, che poi però hanno ricominciato a fare risultati. In altri casi, invece, non si sono verificate le condizioni giuste”.





