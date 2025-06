CorSport – “Inzaghi da Monaco a Palermo: il piano”

“Pippo Inzaghi ieri sera a Monaco di Baviera è stato un ospite interessato alla finale Champions con il fratello Simone protagonista e subito dopo proseguirà le sue vacanze a Formentera, come fa ogni estate, ma con una buona dose di certezza di essere il prossimo allenatore del Palermo“, riporta il Corriere dello Sport.

Per Inzaghi la proposta del City Group è allettante, non solo per i due ricchi anni di contratto con opzione per un terzo ma soprattutto per la prospettiva di allenare in una metropoli che lo aspetta con ansia, con un club alle spalle che fornisce garanzie sia dal punto di vista economico che progettuale, e che fino a ora ha sempre creduto nella continuità, difendendo gli allenatori che aveva scelto, a volte persino contro le apparenze e i risultati poco convincenti.

Potrebbe essere inserita in organico una nuova figura di supporto ad Osti mentre l’ad Gardini assumerà sempre più ruoli amministrativi e finanziari. Ma siamo ancora alle valutazioni generali e la casella dell’allenatore è la prima che andava riempita con un nome che suggerisse ambizione e ferocia di vincere.





