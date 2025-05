Il Pisa cerca il nuovo allenatore, in lista c’è anche Vanoli

È iniziato il casting per la panchina del Pisa, che con ogni probabilità si separerà da Inzaghi dopo la promozione in Serie A. Il tecnico piacentino, fortemente corteggiato dal Palermo, avrebbe comunicato al club toscano la preferenza di ripartire dalla Serie B. Una scelta che spinge la dirigenza nerazzurra a mettersi alla ricerca di una nuova guida tecnica.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra le opzioni al vaglio ci sarebbe anche Vanoli. L’allenatore, sempre più vicino a lasciare il Torino dopo alcuni contrasti con il presidente Cairo, potrebbe rappresentare una soluzione concreta per i toscani qualora si consumasse la rottura definitiva con il club granata.

Vanoli – che resta anche una pista alternativa per il Palermo in caso di mancato accordo con Inzaghi – non è però l’unico profilo seguito dal Pisa. La società avrebbe infatti avviato i contatti anche con Pirlo, reduce da una stagione negativa alla guida della Sampdoria, conclusasi con l’esonero nell’agosto 2024.





