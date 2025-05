Palladino non è più l’allenatore della Fiorentina, risolto il contratto / UFFICIALE

Raffaele Palladino non è più l’allenatore della Fiorentina. La notizia delle sue dimissioni ora ha assunto i crismi dell’ufficialità: il club Viola ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto.

Continua a far discutere la clamorosa scelta di Palladino, che ha lasciato la Fiorentina nel momento in cui si stavano gettando le basi per la nuova stagione. La decisione è maturata in una notte, dopo una riunione tecnica e la semifinale Primavera al Viola Park. Palladino ha poi raggiunto il padre a Napoli, segnato dalla recente perdita della madre. Proprio il dolore per questo lutto ha inciso profondamente, portandolo a comunicare l’addio mercoledì mattina. Un gesto sorprendente, considerando che aveva ancora due anni di contratto da oltre un milione l’anno.

A pesare è stato anche il rapporto mai realmente decollato con il direttore sportivo Daniele Pradè, con cui non c’è mai stato un vero feeling, nonostante le dichiarazioni pubbliche. Dopo ogni sconfitta, il dirigente non ha risparmiato critiche, logorando un equilibrio già fragile. Palladino, pur stimato da Rocco Commisso e sostenuto dal suo agente Beppe Riso, ha scelto di lasciare senza avere ancora una nuova panchina, in un gesto che appare tanto impulsivo quanto coraggioso. Una decisione figlia di riflessioni personali e professionali, che chiude in modo amaro la sua esperienza in viola.





La nota della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff.

