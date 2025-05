Roberto Gueli confermato ai vertici della TGR nazionale

Roberto Gueli, palermitano 56 anni, è stato confermato nella squadra di direzione della Tgr, diretta da Roberto Pacchetti, di cui fa parte dal 2018. La decisione è arrivata dopo l’ultima seduta del consiglio d’amministrazione dell’azienda. Gueli seguirà il prodotto editoriale della Tgr Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata. Inoltre, avrà la responsabilità delle rubriche nazionali “Il settimanale” e “Mediterraneo”. Tra le deleghe anche il comparto radiofonia ed i rapporti con Rai Sport e gr sport oltre alle media partners della testata.

La carriera di Gueli

Gueli è giornalista dal 1988. Dal ’92 iscritto nell’albo dei professionisti. Ha lavorato in varie televisioni private regionali (Teleregione, Canale 21, Tele Sicilia, tele scirocco Trapani, Antenna Sicilia) e collaborato con vari quotidiani (La Sicilia, Corriere dello Sport, Resto del Carlino) e con l’agenzia nazionale Italpress.

Dal 7 gennaio 1992 ha cominciato la sua carriera in Rai alla Tgr Sicilia dove è stato conduttore, redattore, capo servizio e poi capo redattore dal 2015 al 2018 quando è stato nominato Vicedirettore nazionale della testata e poi condirettore.





In Rai ha ricoperto l’incarico di conduttore di Tg, gr, Speciali e di radio-telecronista per Rai Sport e RadioRai lavorando per le storiche trasmissioni “tutto il calcio minuto per minuto”, “Domenica sprint”, “90esimo minuto”, “Stadio sprint”, “Dribbling” e “La domenica sportiva”. Nel 2021 è stato eletto presidente regionale dell’ordine dei giornalisti di Sicilia, carica che ha ricoperto fino all’aprile del 2025 non ricandidandosi.

Dal 2010 al 2018 è stato presidente regionale dell’Ussi, unione stampa sportiva per cui nel 2006 aveva ricoperto prima il ruolo di vicepresidente nazionale e poi, in più occasioni quello di consigliere nazionale. Nel 2000 per la Rai ha curato la storia del Palermo calcio, 100 in rosanero. Un home video per supporti digitali e cartacei.

È componente della Giuria del Premio nazionale “Beato Padre Pino Puglisi” e del premio culturale Isola di Mozia. Nella sua carriera giornalistica ha ricevuto diversi Premi, tra i più prestigiosi il “Premio Franzo Zuccalà”, il Premio Coni per il giornalismo e Panathlon per solidarietà e sport. Nella sua carriera ha scritto quattro libri sulla storia del Palermo calcio e la biografia ufficiale del presidente rosanero e imprenditore Renzo Barbera.

LEGGI ANCHE

PALERMO, QUANT’È DIFFICILE STARE IN ALTO