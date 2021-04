Il Palermo femminile di Antonella Licciardi vola ed è attualmente al primo posto in Serie C: data la giovane età media del gruppo squadra, era difficile pronosticare un avvio del genere; 34 punti in 14 gare, un bottino più che positivo, arrivato grazie a undici vittorie, un pari e una sconfitta e che mette le rosanero in condizione di sognare la promozione in Serie B.

In merito – intervistata dal Giornale di Sicilia – si è espressa l’allenatrice della formazione rosa, Antonella Licciardi: “Posso ritenermi soddisfatta. I risultati ottenuti sono frutto della qualità del gruppo, ma anche dell’impegno e del lavoro quotidiano dello staff tecnico. Rispetto alle altre, il nostro è stato un rafforzamento interno”.





Sui prossimi impegni: “Il campionato è difficile. A Crotone dovremo essere brave a imporci contro una squadra che proverà a difendersi per tutta la gara. Chieti (seconda forza del campionato, ndr) verrà a Carini per giocare a viso aperto”.

