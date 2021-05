Il Palermo si avvia verso il “rompete le righe”. A stagione praticamente conclusa, il club rosanero ha concesso due giorni di riposo ai calciatori, che si ritroveranno settimana prossima per svolgere gli ultimi allenamenti e poi andare in vacanza.

Non tornerà in Sicilia dopo la pausa Doda, che è già partito verso l’Albania per rispondere alla convocazione in nazionale, mentre da sabato, riporta Il Giornale di Sicilia, quattro calciatori a partire dal prossimo sabato potranno ritornare nelle loro rispettive sedi d’appartenenza, vista la fine del periodo di prestito.





Si tratta di Rauti, Fallani, Palazzi e Corrado. Per come sono messe adesso le cose, il centravanti tornerà al Torino, il portiere alla Spal, il centrocampista al Monza e il terzino all’Inter.

