“La stagione è finita e per il Palermo è giunto il momento di tirare le somme“. Queste le parole di Benedetto Giardina de Il Giornale di Sicilia, che si concentra in particolare sul mercato rosanero nella stagione appena conclusasi, ritenendolo particolarmente deficitario.

Sul campo infatti sono stati confermati molti dello zoccolo duro della Serie D, mentre in pochi dei nuovi acquisti sono riusciti a imporsi. Solamente Marconi, De Rose e Valente sono andati incontro a una stagione positiva, mentre acquisti come Somma, Broh, Kanoute, Luperini hanno avuto un rendimento troppo altalenante.





Altri come Corrado, Palazzi, Odjer e Almici sono stati spesso fermi per problemi fisici, mentre seppur il riconosciuto talento, a fine anno Rauti ha segnato solamente 4 gol. Nel momento più importante, Filippi si è affidato a chi c’era già, come Pelagotti, Accardi, Floriano, Santana. Ma anche Marong, Peretti, Lancini e Silipo hanno avuto il loro spazio. Eccezion fatta per Martin e Crivello.

