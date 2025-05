Palermo – Frosinone 2 – 0, le pagelle dei quotidiani

Buona prova per il Palermo che batte il Frosinone senza subire gol. Di riflesso, suo quotidiani in edicola, I voti per i rosanero sono positivi. E il migliore è ovviamente Brunori grazie alla doppietta.

I voti

Giornale di Sicilia: Audero 6,5; Diakité 6,5 (32’ st Di Mariano sv), Baniya 6, Nikolaou 6; Pierozzi 6, Blin 6.5, Gomes 7 (45’ st Vasic sv), DI Francesco 6.5 (24’ st Lund 6); Segre 6 (32’ st Ranocchia sv), Brunori 8 (45’ st Le Douaron sv); Pohjanpalo 6.

Corriere dello Sport: Audero 7; Diakitè 6,5 (32′ st Di Mariano sv), Baniya 6, Nikolaou 6; Pierozzi 7, Segre 6 (32′ st Ranocchia sv), Gomes 6,5 (45′ st Vasic

sv), Blin 6, Di Francesco 6,5 (25′ st Lund 6); Brunori 7,5 (45′ st Le Douaron sv)

Pohjanpalo 6.





Gazzetta dello Sport: Audero 6,5; Diakité 7 (dal 32’ s.t. Di Mariano), Baniya 6, Nikolaou 6; Pierozzi 6,5, Segre 6 (dal 32’ s.t. Ranocchia 6), Blin 6,5, Gomes 7 (dal 45’ s.t. Vasic s.v.), Di Francesco 6,5 (dal 24’ s.t. Lund 6); Pohjanpalo 6, Brunori 7,5 (dal 45’ s.t. Le Douaron s.v.)