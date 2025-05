Serie D, Cicirello fa festa con l’Enna: “Il sogno si è avverato, sono disponibile a restare”

Con un colpo di coda in extremis l’Enna è riuscito ad ottenere la salvezza diretta nel campionato di Serie D girone I. Ne abbiamo parlato con il capitano e bomber Giorgio Cicirello.

Salvezza in extremis che ad un certo punto sembrava insperata…

“Sì, sembrava insperata perché molte volte gli episodi ci giravano sempre contro. C’è da dire che i miei compagni di squadra sono stati fantastici, hanno sempre buttato il cuore oltre l’ostacolo e così siamo riusciti a raggiungere questo bellissimo obiettivo”.





Dopo il pari casalingo con il Locri si respirava negatività?

“Non penso ci fosse negatività, anche perché abbiamo giocato una grandissima partita. Anzi, quel match ci ha dato molta fiducia e consapevolezza nei nostri mezzo. Abbiamo lavorato serenamente durante la settimana, eravamo consapevoli che agitarsi avrebbe portato solo a qualcosa di negativo. Bisognava rimanere calmi e tornare in campo per giocare come abbiamo sempre fatto. E così è stato”.

All’ultima giornata una vittoria preziosa sul Pompei che è valsa la salvezza…

“È stato un successo bellissimo, insieme a noi c’erano tanti familiari a sostenerci e c’era l’Aggregazione che ringrazio perché dalla prima amichevole ci hanno sempre sostenuto e supportato. Poi in campo c’era un gruppo di ragazzi che ha corso tanto e si è dato coraggio dal primo minuto al triplice fischio che è stato una liberazione. Avevamo il sogno di regalare un’altra stagione in D a questa città e ci siamo riusciti”.

Presto per parlare di futuro?

“Come ho già detto spesso in passato, a me non piace cambiare. Qui sto bene, ho un contratto biennale, ma ovviamente le cose si devono fare in due. Entrambe le parti devono essere felici di proseguire insieme”.

