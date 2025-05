Serie D, Bova (Sant’Agata): “Lo spareggio? Siamo svantaggiati ma abbiamo… fame”

La stagione regolare del campionato di Serie D girone I è ufficialmente finita domenica scorsa, adesso bisogna giocare gli spareggi. Il Sant’Agata si giocherà la permanenza in Serie D sul campo dell’Acireale, ne abbiamo parlato col centrocampista Francesco Bova.

Ad un certo punto della stagione sembravate spacciati, invece siete ancora vivi e pronti a giocarvi la salvezza…

“Abbiamo sicuramente vissuto momenti veramente difficili, ma come spesso accade in questi casi, il nostro punto di forza è stato il gruppo. Siamo una rosa di giovani ma con giocatori d’esperienza importanti che hanno fatto la differenza nei momenti chiave, spronando i più piccoli a non mollare e a tirare fuori il meglio”.





Avete chiuso la stagione vincendo sul difficile campo del Favara…

“Una partita tosta, sofferta, loro hanno dimostrato ancora una volta di essere un’ottima squadra. Inoltre in questo campionato non è mai facile vincere fuori casa. Forse abbiamo avuto più fame e voglia di vincere di loro, per noi era a tutti gli effetti un’ultima spiaggia”.

Adesso vi giocate tutto nel play out…

“È una finale a tutti gli effetti, contro un’ottima squadra e in un ambiente ostico. Mi aspetto ovviamente una gara testa e difficile, i ritmi saranno alti, a fare la differenza sarà ancora una volta la fame e la voglia di portare a casa il risultato”.

I granata giocheranno col doppio risultato a favore…

“Siamo consapevoli che anche in caso di parità, significa retrocessione, quindi sì partiamo con questo piccolo svantaggio. Tuttavia, l’essere costretti a vincere può darci ulteriori motivazioni per andare là e giocarcela col giusto atteggiamento”.

Potete chiudere la stagione a prescindere a testa alta…

“A prescindere dal risultato che otterremo domenica, penso che lasceremo questa stagione a testa altissima. Abbiamo avuto tante difficoltà esterne, ma abbiamo tirato fuori tutto e il gruppo come accennavo prima ha fatto la differenza. L’unico rammarico è non avere raccolto tanti punti in casa, ma il passato è passato, adesso abbiamo solo una finale da giocare”.

