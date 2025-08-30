Palermo – Frosinone, le formazioni ufficiali
Inzaghi ripropone la stessa formazione che ha vinto contro la Reggiana. Una sola novità, in porta: al posto dell’infortunato Bardi c’è Joronen, al debutto col Palermo. In difesa, Diakité vince il ballottaggio con Peda. Davanti, Gyasi e Brunori agiscono dietro Pohjanpalo.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21)
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen, 23 Diakité, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 11 Gyasi, 9 Brunori (C); 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 63 Balaguss, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 6 Gomes, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
FROSINONE (4-2-3-1): 22 Palmisani, 20 A. Oyono, 6 J. Gelli, 79 Bracaglia, 5 Marchizza (C); 14 Calò, 8 Koutsoupias; 7 Ghedjemis, 99 Barcella, 17 Kvernadze; 9 Raimondo.
A disposizione: 12 Lolic, 58 Minicangeli, 10 F. Gelli, 16 Cichella, 18 Grosso, 21 J. Oyono, 24 Ndow, 28 Zilli, 32 Masciangelo, 77 Dixon, 90 Vergani.
Allenatore: Alvini.
Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi).
Primo assistente: Mattia Politi (Lecce).
Secondo assistente: Marco Ceolin (Treviso).
Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli).
VAR: Luigi Nasca (Bari).
AVAR: Marco Serra (Torino).