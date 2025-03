Palermo Futsal Club, sei reti al Bisacquino: rosa sempre in vetta

Altra vittoria convincente per il Palermo Futsal Club. Per coach Gentile grande festa: sono 100 panchine in rosanero. I rosa battono il Bisacquino con il risultato di 6 – 1. Ad andare in rete Franco, Lopes, Chinnici, Nicchia, Sujon e La Fiura.

Il primo tempo si apre con la rete ospite dopo appena tre giri di orologio. Tamburello, ben appostato sul secondo palo, trova impreparata la difesa rosanero freddando Raccampo. Il duo Franco-Pisani cerca subito di rispondere ed ecco il gol dell’ex Pioppo che pareggia i conti. Vintaloro realizza diverse parate importanti ma è Lopes, che ha festeggiato il compleanno appena 24h prima, a timbrare il cartellino. Dopo Lopes, un altro centrale a segno: Nicchia serve un facile tap-in a Chinnici che continua il suo ottimo momento d’oro in zona gol. Da segnalare anche una grande parata di Raccampo sul tiro di Tamburello quasi a botta sicura: spaccata e brividi per i rosanero.

La seconda frazione del match evidenzia la voglia del Palermo, spinta dal proprio pubblico, di segnare ancora. Ci pensa Nicchia con un tiro di punta, con deviazione, a battere Vintaloro. Corsino si presenta dinanzi Raccampo ma ancora una volta il portiere chiude tutti gli spazi. Sujon sul secondo palo approfitta di un grande assist di Farina mentre a chiudere la partita ci pensa La Fiura. Il capitano, dopo ben 5 giornate di squalifica, riassapora il campo trovando anche la rete che chiude definitivamente la sfida.





Vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 6-1, continuando la propria marcia in vetta nel campionato di Serie C2. Prossimo appuntamento previsto per sabato 29 marzo alle ore 17.30 in casa del Città di Marsala, valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie C2.

LEGGI ANCHE

PALERMO, OTTO FINALI PER SALVARE LA STAGIONE