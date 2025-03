Rosaenero Web&Tv: appuntamento oggi alle 14.10 su TeleOne, Stadionews e BlogSicilia

Il Palermo ha confermato Alessio Dionisi in panchina ma a otto partite dalla fine del campionato le prospettive non sembrano rosee. I rosanero torneranno in campo domenica 30 marzo, alle ore 17.15, in casa della Salernitana.

Di questo e di tanto altro si parlerà a “Rosaenero Web&Tv”, la trasmissione sportiva dedicata al campionato dei rosa, condotta dal direttore di Stadionews, Guido Monastra, insieme ai giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone.

Appuntamento alle 14.10, la trasmissione si potrà seguire sulle frequenze di TeleOne (canale 16 del digitale terrestre) e sui siti e le pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e TeleOne.





Prevista come sempre la partecipazione attiva dei tifosi che potranno interagire con lo studio esprimendo il loro giudizio attraverso i social delle tre testate e tramite il numero telefonico di WhatsApp dedicato alla trasmissione.

